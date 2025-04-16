بختة منصوري في لواندا بدعوة من نظيرتها الأنغولية

حلّت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الأنغولية لواندا، في زيارة عمل.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذه الزيارة جاءت بدعوة من نظيرتها الأنغولية، إزميرالدا مندونسا، كاتبة الدولة المكلّفة بالعلاقات الخارجية.

وبهذه المناسبة، ترأست المسؤولتان أشغال الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين الجزائر وأنغولا.

وشكّل الاجتماع فرصة لتعزيز الحوار السياسي، واستعراض سبل دعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

الإجتماع كان فرصة بتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في القارة الإفريقية، والتحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية، فضلاً عن تنسيق المواقف داخل المحافل متعددة الأطراف، لاسيما الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة.

والأخير تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين، تهدف إلى إرساء إطار مؤسسي للمشاورات السياسية الثنائية.

كما اتفق الطرفان على مواصلة عقد المشاورات السياسية بشكل دوري ومنتظم، وعلى تفعيل الآليات الثنائية القائمة.