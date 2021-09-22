بختة وعبد القادر ضيفان يطمئنان على محمد حزيم

زارت نجمة الكوميديا بختة وزميلها في فرقة “ثلاثي الامجاد” عبدالقادر ضيفان مستشفى سيدي بلعباس للاطمئان على صحة الفنان محمد حزيم. وهذا بعد الوعكة الصحة التي تعرض لها واجرائه لعملية جراحية مستعجلة.

و قام يوم أمس أعضاء من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بزيارة للفنان القدير، حيث طمأنوا جمهوره ومحبيه على صحته بعد العملية الجراحية التي قام بها.

وأجرى الفنان القدير، محمد حزيم عملية جراحية بمستشفى عبد القادر حساني سيدي بلعباس وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عجلت بنقله إلى المستشفى.

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