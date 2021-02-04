بختي: “التعادل أمام المدية نتيجة مرضية بالنسبة لنا”

أبدى مساعد مدرب شباب بلوزداد، كريم بختي، رضاه عن نتيجة التعادل التي عاد بها فريقه من المدية خلال مواجهة الأولمبي المحلي.

وصرح بختي، في هذا الخصوص: “تنقلنا إلى المدية بنية العودة بنتيجة ايجابية وهي النقاط الثلاث، أو التعادل على الأقل، أمام منافس يتواجد في أحسن أحواله”.

وأضاف: “أرضية الميدان لم تكن في المستوى، وهو ما صعب من مهمة الفريقين، وأشكر لاعبينا على المجهودات التي بذلوها”.

وتابع كريم بختي: “نحن راضون بالنقطة التي عدنا بها من المدية، ونأمل في تعويض باقي النقاط في مباراتنا المقبلة أمام أولمبي الشلف“.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، عاد بالتعادل السلبي (0-0)، أمس الأربعاء، في المواجهة المتأخرة التي جمعته بأولمبي المدية.