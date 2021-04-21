بختي :”اللاعبون مشكورون والبطولة لا تزال طويلة”

الرياضة
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بختي :”اللاعبون مشكورون والبطولة لا تزال طويلة”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر المدرب المؤقت لشباب بلوزداد، كريم بختي، عن ارتياحه بعد الفوز السهل المُحقق على حساب أهلي البرج، سهرة يوم أمس الثلاثاء.

وتحدث القائد الأسبق للسياربي للقناة الرسمية للفريق :”اللاعبون مشكورون على الأداء المُقدم، والانتصار المُستحق”.

وواصل :”لقد كُنا قادرين على تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف، وهذا أمر إيجابي يمنحنا الثقة إستعدادا للتحديات القادمة”.

وأردف :”خلال اللقاء الماضي اكتفينا بالتعادل أمام مقرة، وهو ما يعتبر نتيجة سلبية، وعملنا المُستحيل من أجل التدارك”.

وختم :”الآن المعنويات ستكون مُرتفعة، من أجل العودة بقوة في البطولة التي لا تزال طويلة”.


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