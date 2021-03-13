بختي: “كنا قادرين على تحقيق الفوز لكن التعادل يرضينا”

أبدى مساعد مدرب شباب بلوزداد، كريم بختي، رضاه عن نتيجة التعادل التي حققها فريقه، أمس الجمعة، في مواجهة مولودية الجزائر.

وصرح بختي لتلفزيون “النهار”: “اللاعبون مشكورون على مجهودهم في هذه المباراة، التعادل يرضينا، رغم أننا كنا قادرين على إَضافة الهدف الثاني”.

وتابع: “الإصابات العديدة في صفوف الفريق أثرت علينا في هذه المباراة، بالإضافة لتأثر اللاعبين من الجانب النفسي”.

وتابع كريم بختي: “نتائج الفريق ليست كارثية إلى حد الآن، حيث يبقى شباب بلوزداد الفريق الوحيد الذي لم ينهزم في البطولة لحد الآن، ولدينا مباريات متأخرة”.