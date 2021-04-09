بختي :”نسعى لتحقيق تأهل تاريخي وهذه وضعية كوكبو”

الرياضة
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بختي :”نسعى لتحقيق تأهل تاريخي وهذه وضعية كوكبو”
بقلم النهار أونلاين

أكد المُدرب المؤقت لشباب بلوزداد، كريم بختي، بأن أشباله عازمون على التألق أمام صانداونز، والمرور للدور القادم من رابطة الأبطال الإفريقية.

وتحدث القائد الأسبق للسياربي للإذاعة الوطنية قائلا :”نسعى لتحقيق تأهل تاريخي، والمهمة لن تكون سهلة أمام خصم قوي”.

وأضاف :”اللاعبون يعرفون ما ينتظرهم، وكلهم عزم على المرور للدور ربع النهائي من المُنافسة القارية”.

وتطرق التقني لوضعية نجمه البنيني، مارسولان كوكبو، الذي إلتحق بالفريق في مدينة بريتوريا بشكل متأخر.

وقال :”كوكبو كان منتخب بلاده، وسيبدأ المُباراة من على مقاعد البدلاء، في حين أن سيعود سيسترجع مكانته الأساسية”.


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