بخرجة جديدة.. غوارديولا يزيد وضعية محرز تعقيدا

زاد بيب غوارديولا، مُدرب مانشستر سيتي، من وضعية الدولي الجزائري، رياض محرز، تعقيدا، عندما ألمح وبشكل مُباشر بأن هذا الأخير لا يدخل في حساباته، في الفترة الحالية على الأقل.

وصرّح التقني الإسباني قائلا بعد الفوز الكبير لأشباله أمام تشيلسي :”نحن لسنا بالفريق الذي يلعب بطريقة مُباشرة”.

ليُضيف :”نحن نُفضل أن نبني اللعب بشكل واضح، بدل الإعتماد على الهجمات المُعاكسة، ونمتلك اللاعبين لتطبيق ما نريده”.

واعتبر الجميع، بأن حديث الفيلسوف عن طريقة اللعب، إشارة واضحة بأن قائد الخضر، لن يكون أساسيا في الآجال القريبة.

ويُعرف عن صاحب القدم اليُسرى، بأنه يجد راحته عندما يكون اللعب مُباشرا، مثلما هو الشأن مع الخضر وسابقا مع ليستر.