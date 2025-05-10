بخصوص ازدواجية المناصب.. صادي: “لا نريد عزل الجزائر عن العالم الخارجي”

وضع وزير الرياضة، وليد صادي، حدا للجدل القائم حول ازدواجية المناصب في الهيئات الرياضية الجزائرية.

ويشغل صادي، منصب وزير الرياضة، إلى جانب رئاسته للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”.

وفي جلسة علنية عامة بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، رد صادي، أول أمس الخميس، على سؤال أحد النواب، بخصوص ازدواجية المناصب في الهيئات الرياضية.

وقال صادي: “هناك قانون تكلم على المنع والجمع ولكن هناك مادة صريحة، جدا وهي المادة 19 من المرسوم رقم 14-330 المؤرخ 27 نوفمبر 2014 لم تتغير”.

وواصل وزير الرياضة: “تغيرت الكثير من الأمور. ولكن هذه المادة لم تتغير لأننا لا نريد أن نعزل الجزائر عن العالم الخارجي”.

وأوضح ذات المتحدث بخصوص هذه النقطة: “القانون واضح. وينص على ضرورة احترام التنظيمات والتشريعات للاتحادات الرياضية الدولية”.

مضيفا: “هذه النقطة بسطها القانون، والدولة الجزائرية تحافظ على سيادتها. يجب أيضا أن نفهم هذا القانون، اليوم تعرفون أن أعضاء المكتب التنفيذي لـ”الفيفا” كلهم رؤساء اتحادات كم وظيفة لديهم؟ يملكون عدة وظائف”.

وختم صادي: “الهيئة الكبرى لكرة القدم، لا تتكلم عن الجمع بين الوظائف، من الجيد أن نحافظ على القانون الجزائري. ولكن المشرع الجزائري أيضا بسط الأمور وأعطى نظرة.. يجب أن نحترم التنظيمات الدولية وكل اتحادية، اذا ما كان تكييف قانونها الأساسي ينص على الجمع بين الوظائف فما علينا إلا احترامه.”