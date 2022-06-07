بخصوص الألعاب المتوسطية وفصل الصيف…سونلغاز تتخذ جملة من القرارات الهامة

أعلن مجمع سونلغاز اليوم الثلاثاء، عن اتخاذه لجملة من القرارات الهامة، بخصوص التحضير لهذه الصائفة والألعاب المتوسطية بوهران.

وفي بيان للمجمع، فقد جاءت هذه القرارات خلال لقاءات العمل التي جمعت المدير العام لسونلغاز بولاة تيزي وزو، بومرداس، خنشلة، قسنطينة، الشلف، مستغانم، غليزان، عين الدفلى و تيبازة، في انتظار استكمال برنامج اللقاءات عبر الولايات المتبقية.

و أضاف البيان أن هذه القرارات تتمثل في وضع حيز الخدمة المناطق المعزولة بالكهرباء والغاز دون شرط الدفع المسبق لمستحقات الربط .

مع تزويد ووضع حيز الخدمة المنشآت التابعة للموارد المائية بالكهرباء دون شرط الدفع المسبق لمستحقات الربط.

بالاضافة الى تزويد ووضع حيز الخدمة بالكهرباء والغاز كل البرامج السكنية المعنية بالتوزيع، و تزويد ووضع حيز الخدمة المؤسسات التربوية بالكهرباء والغاز

دون شرط الدفع المسبق لمستحقات الربط تحضيرا للموسم الدراسي 2022 – 2023.

أما بخصوص التحضير لصائفة 2022، وبالإضافة للإجراءات الخاصة بتدعيم إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء، لضمان توفير نوعية واستمرارية الخدمة،

فقد التزمت سونلغاز بعدم قطع التموين بالكهرباء عن أية منشاة خاصة بتزويد المواطنين بالمياه طول فترة الصيف.وذلك تفاديا لأي تذبذب في التزويد بهذه المادة الحيوية.

وفي هذا الإطار أكدت سونلغاز تجنيد كل الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية تأهبا لأي طارئ ضمانا لمرور صیف آمن من حيث التزويد بالطاقة الكهربائية.

من جهة أخرى، وسعيا منها للمساهمة في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الألعاب المتوسطية المزمع تنظيمها في مدينة وهران،

فقد تم تنصيب خلية يقظة مركزية على مستوى ولاية وهران والجزائر العاصمة تضم ممثلين عن كل الشركات المعنية،

تتكفل هذه الخلية بتنسيق كل العمليات الخاصة بهذه التظاهرة الرياضية الهامة.

للإشارة، تأتي هذه القرارات تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية لرفع نسب الربط بالطاقة الكهربائية والغازية على المستوى الوطني،

وسعيا منه للمساهمة الفعالة في برنامج الانعاش الاقتصادي الذي يعد من أولويات الحكومة.

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