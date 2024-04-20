بخصوص الذكاء الاصطناعي.. هذا ما اتفق عليه المشاركون في اجتماع  البنك الدولي

شارك وزير المالية، لعزيز فايد، في الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى للبنك الدولي، بشأن مشروع رأس المال البشري.

ويأتي هذا في إطار مواصلة مشاركته في أعمال اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي. وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع رأس المال البشري هو مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز وتحسين الاستثمارات في السكان. من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي الشامل.

وجمعت نسخة 2024 من الاجتماع الوزاري حول مشروع رأس المال البشري حوالي 50 دولة. ممثلة بوزراء ماليتها، وركزت بشكل أساسي على التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي “IA” على تنمية رأس المال البشري.

واتفق المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة.

وستعزز هذه الظاهرة اكتساب مهارات جديدة وتوسيع المعرفة بين السكان.

وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد في تحسين نطاق ونوعية الخدمات العامة، لا سيما في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية.

وأخيرا، من المرجح أن يعمل الذكاء الاصطناعي على زيادة الفرص المتاحة لرأس المال البشري وتعزيز إنتاجية الموظفين. على الرغم من أن آثاره السلبية المحتملة على خلق فرص العمل لا تزال صعبة التنبؤ في الوقت الحالي.

ومن أجل اغتنام الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي أثناء معالجة المخاطر المحتملة. أوصى الاجتماع الوزاري الشركات والحكومات والمنظمات الدولية بالاستعداد للتعلم والتكيف مع الموجة التالية من التقنيات الرقمية.