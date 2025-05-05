بخصوص الربط بالطاقتين الكهربائية والغازية..ملف تعاون بين سونلغاز وسيفيتال

استقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، وفدا من مسؤولي مجمع سيفيتال CEVITAL، على رأسهم مليك ربراب الرئيس المدير العام للمجمع ، وقد خصص الاجتماع الذي تم بحضور ممثل وزارة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري، لمناقشة ملف التعاون بين سونلغاز و سيفيتال.

بخصوص الربط بالطاقتين الكهربائية والغازية لفائدة المحيط الفلاحي الذي تعتزم سيفيتال الاستثمار. فيه من خلال زراعة الشمندر الموجه لتصنيع السكر في ولاية غرداية.

خلال اللقاء الذي تم على مستوى المديرية العامة لسونلغاز. وبحضور عدد من الاطارت المسيرة من الشركتين تحدث السيد مليك ربراب عن متطلبات المشروع الطاقوية وانشغالاته بهذا الخصوص.

من جانبه، الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، أن سونلغاز وباعتبارها أداة من أدوات الدولة الجزائرية، تعمل على تجسيد توجيهات السلطات العليا للبلاد التي تولي الاستثمار أهمية بالغة. وفي هذا الإطار تحرص سونلغاز حسب مسؤولها الأول. على تقديم كل التسهيلات والحلول من أجل تسريع وتيرة انطلاق المشروع في أحسن الآجال من خلال اقتراح جملة من الاجراءات الاستباقية التي سيتم اتخاذها في المرحلة الأولية و بـ “أقل التكاليف” لضمان انطلاق المشروع في آجاله المحددة ريثما يتم استكمل الدراسات والأشغال لتجسيد الحلول النهائية.

للإشارة، فقد تم مباشرة وعقب اللقاء عقد اجتماع عمل تقني بين الطرفين. وهذا العرض ورقة الطريق الأولية التي اقترحتها سونلغاز. والتي ترسي حلولا تقنية وتقييمات مالية تقديرية ستشكل قاعدة لصياغة الإطار التعاقدي الذي يربط الأطراف المعنية.