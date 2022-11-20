بخصوص الفيزا.. ماكرون يهاجم الجزائريين

في سبتمبر 2021 ، قررت فرنسا تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50٪. كما أنها لا تنوي مراجعة نسختها من سياسة الهجرة الخاصة بها.

وبهذا الخصوص، دافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بالفعل عن سياسة تشديد منح التأشيرات، مشيرا أنها بدأت تؤتي ثمارها.

وقال ماكرون للصحفيين على هامش القمة الفرانكفونية في تونس “قرار فرنسا بتخفيض عدد التأشيرات. الممنوحة للجزائر والمغرب إلى النصف بدأ يؤتي ثماره”.

وأكد ماكرون، وجود تسهيلات في الفترة الأخيرة، حول ملف عودة المهاجرين المطرودين إلى بلدانهم. وقال “أعتقد أننا على الأقل أجرينا نقاشا حقيقيا في الأشهر الأخيرة حول موضوع التأشيرات”.

كما شدد على أنه من غير المقبول ألا يتم إرجاع الأجانب الموجودين في وضع غير نظامي داخل الأراضي الفرنسية. والذين تم تحديدهم على أنهم خطرين ومزعجين للنظام العام.

وقال: “كجزء من شراكتنا، تحتاج الدول إلى استعادة المطرودين. كما أصر على أن رفض إعادة الرعايا المرحلين غير مقبول.”

وكرر إيمانويل ماكرون دعمه لـ “تنقل الطلاب، والتنقل الاقتصادي والأكاديمي والسياسي. وشدد على أن هذا التنقل “تعرض للخطر من قبل العديد من الدول التي لم تف بالتزاماتها تجاه فرنسا”.

واختتم الرئيس الفرنسي أخيرًا حديثه قائلاً: “من غير المقبول ألا نعيد الأجانب الموجودين في وضع غير نظامي. والذين تم تحديدهم على أنهم خطرون ومزعجون للنظام العام”.