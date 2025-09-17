بخصوص عصرنة العاصمة.. رابحي يسدي تعليمات وتوجيهات صارمة

قام الوزير والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، بزيارة ميدانية، صباح اليوم لمعاينة ومتابعة مدى تقدم أشغال منتزه الاستقلال. على مسافة 4.8 كلم، والذي سيربط مقام الشهيد بمنتزه الصابلات.

ويتضمن المشروع إنجاز شرفات بانورامية تطل على خليج الجزائر العاصمة، مروراً بعدة معالم تاريخية فيلا عبد اللطيف، متحف الفنون الجميلة. مغارة سيرفانتيس، وكذا حديقة التجارب الحامة والمكتبة الوطنية عبر مسارات مخصصة للراجلين.

وخلال تفقده للأشغال أسدى الوزير عدة تعليمات وتوجيهات منها الإسراع في إتمام أشغال تهيئة وتأهيل البنايات المتواجدة ببلوزداد. المقابلة لمنتزه الاستقلال قصد إعطاء نظرة جمالية إضافية للواجهة. واعتماد نفس نمط أعمدة الانارة الفنية المنجزة بمقام الشهيد. وضع جداريات فنية بجانب الشرفات المنجزة.

كما أمر الوزير والي العاصمة، باستعمال مواد بناء وتزيين ذات نوعية جيدة خلال الأشغال المنجزة.الحفاظ على الغطاء الغابي والأشجار المتواجد بمكان المشروع مع استعمال تجهيزات تتماشى مع هذا الوسط الغابي. وكذا تنصيب عدة ورشات والعمل بنظام 3×8 سا لتسريع وتيرة الإنجاز.

ليتنقل بعدها الوزير الى حديقة التجارب الحامة والتي تعرف هي الأخرى أشغال تهيئة وتأهيل لحديقة الحيوانات بداخلها. أين أعطى تعليمات بضرورة توسيع المساحات المخصصة لتربية مختلف الحيوانات. مع الإسراع في وتيرة الإنجاز قصد فتح هذا الجناح أمام الزوار في أقرب الآجال الممكنة.

كما وقف رابحي على سيرورة أشغال إنجاز منتزه حضري عصري ببلدية محمد بلوزداد. الذي يضم العديد من المرافق الترفيهية والرياضية المختلفة. والتي من شأنها أن تسمح للعائلات بوسط المدينة الاستمتاع بمثل هكذا فضاءات تصل نسبة الأشغال به إلى 85 بالمائة بحيث شدّد الوزير على نوعية الأشغال والرتوشات الأخيرة مع تسليم المشروع ضمن الآجال المحددة.

وحضر الزيارة كل من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، وحسين داي، رئيس بلدية محمد بلوزداد. المدراء التنفيذيون المعنيون، مؤسسات الإنجاز، مكاتب الدراسات، وإطارات الولاية.

كما جاءت الزيارة، مواصلة في تجسيد مشاريع المخطط الأزرق المندرج ضمن النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة.