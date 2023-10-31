بخصوص وقف اطلاق النار في غزة.. المجلس الإسلامي الأمريكي ينذر بايدن! 

أعلن المجلس الإسلامي الأمريكي وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي إنهم سيعملون على الامتناع عن التصويت لصالح الرئيس جو بايدن.

وذلك في حال لم تتخذ واشنطن خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة، حسب ما تداولته وسائل اعلام عالمية.

ويقول الأمريكيون المسلمون وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي، إنهم سيعملون على حشد ملايين الناخبين المسلمين وتشجيعهم على وقف التبرعات والامتناع عن التصويت لصالح الرئيس جو بايدن، في انتخابات الرئاسة عام 2024، ما لم يتخذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة.

ودعا المجلس الوطني الديمقراطي الإسلامي الرئيس الأمريطي لاستخدام نفوذه لدى الكيان للتوسط في وقف إطلاق.

وفي رسالة مفتوحة بعنوان “إنذار لوقف إطلاق النار 2023″، تعهد الزعماء المسلمون بتعبئة الناخبين المسلمين لمنع التأييد أو الدعم أو التصويت لأي مرشح يؤيد الهجوم الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

وكتب المجلس في الرسالة “لعب دعم إدارتكم غير المشروط، بما يشمل التمويل والتسليح، دورا مهما في مواصلة العنف الذي يسقط ضحايا من المدنيين، كما أدى إلى تآكل ثقة الناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيكم من قبل”.