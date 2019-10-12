بخليلي: “بعض البلديات والضباط العموميين عرقلوا التوقيع على الاستمارات خدمة لأحزاب وأشخاص”

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بخليلي: “بعض البلديات والضباط العموميين عرقلوا التوقيع على الاستمارات خدمة لأحزاب وأشخاص”
بقلم نسرين محفوف

اتهم الراغب في الترشح للرئاسيات المقبلة، سليمان بخليلي، بعض البلديات والضباط العموميين بعرقلة عملية توقيع الاستمارات خدمة لأطراف أو أشخاص.

وقال بخليلي، اليوم السبت، “قطعنا أشواطا في عملية جمع التوقيعات، لكن بعض العراقيل تدفع للشك بجدية الحياد المنشود بالعملية الانتخابية”.

وأضاف بخليلي “سجلنا ببعض البلديات عرقلة العملية بما يوحي أنه تحيّز لحزب سياسي ما أو مرشح معين يكنون له الولاء”.

وتحدث سليمان بخليلي عن عرقلة الضباط العموميين، الذين منحهم القانون صلاحية التصديق على الاستمارات، للعملية الانتخابية.

وقال بخليلي “أغلب الضباط العموميين وبمختلف الولايات يمتنعون عن أداء الواجب، بسبب عدم منحهم التصريح من قبل رؤساء تنظيماتهم ونقاباتهم”.


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