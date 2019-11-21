بخليلي: بن فليس دخل بسكرة محاميا وخرج وزيرا.. وسيكون منها رئيسا

أعلن الإعلامي والمنشط سليمان بخليلي عن دعمه للمرشح علي بن فليس وانضمامه لحملته الإنتخابية.

وقال بخليلي في كلمة له على هامش تجمع شعبي نظمه بن فليس بولاية بسكرة أن بن فليس دخل بسكرة في وقت سابق محامي و خرج منها وزيرا.

واكد بخليلي أن بن فليس لما كان وزيرا للعدل عدل ميزان العدل وقوم ىميزانه

وشدد ذات المتحدث أن المرحلة المقبلة تقتضي أن يكون بن فليس رئيسا للجمهورية ليعمل على مرحلة تأسيس وتعديل القوانين

وختم بخليلي بالقول انه كما دخل بن فليس بسكرة محاميا وخرج منها وزير سيخرج منها اليوم رئيسا للجمهورية