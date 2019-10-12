بخليلي..كيف أكون من العصابة وأنا كنت “نسلف” من أجل العيش !

قال الراغب في الترشح، سليمان بخليلي، اليوم السبت، إن مرحلة من حياته، كانت صعبة ماديا ومعنويا.

وأوضح الإعلامي بخليلي، أنه توظف في الدولة لمدة 7 سنوات كمنتج، قائلا “كيف أكون جزء من العصابة”.

وأضاف بخليلي، أن منذ 2010، جمدت برامجه ومنع من الدخول الى مؤسسات التلفزيون، ما أدى إلى لجوئه الى الاستدانة من أجل العيش.

وقال بخليلي، “حفرت وجوعت وكنت أستلف من أجل العيش”.

بخليلي ينفي أن يكون مدعما من الأفلان

نفى الراغب في الترشح، سليمان بخليلي، أن يكون مدعما من قبل حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”.

وأوضح الإعلامي بخليلي، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي اتصال من قبل الحزب لتدعيمه بالحملة.

وقال بخليلي، أن باب الدعم والمساندة، مفتوح لجميع الجزائريين، دون استثناء.

وأشار المتحدث، أن عناصر من الحراك تدعمني، وآخرون لا يريدونني أن ادخل في المسار الانتخابي، وهناك من ينصحني بالانسحاب.

وصرح صاحب برنامج “خاتم سليمان”، “إذا كان هناك شيء مع الأفلان سيكون للحديث حديث، ولست وحدي من يقرر”.

هذا هو موقف بخليلي من ملفات الفساد في حال فوزه بالرئاسيات

قال الراغب في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، إن في جميع العالم يوجد مساجين فساد.

وأوضح، بخليلي، أن هناك طرق كثيرة لمعالجة القضايا، مشيرا إلى أن قطاع العدالة هو المخول في النظر بقضايا الفساد.

وأشار الإعلامي سليمان بخليلي،إلى أن “إذا رأت العدالة أن هناك داعي لتسوية القضايا بين رجال الأعمال بطريقة التفاوض فلها ذلك.

بخليلي..السلطة تطلب منا فقط رفع دعوى قضائية حول العراقيل ونسبة التوقيعات بلغت 85 بالمائة

قال سليمان بخليلي، الراغب في دخول غمار الانتخابات، إن السلطة المستقلة للانتخابات، طلبت رفع دعوى قضائية حول العراقيل التي يواجهونها في البلديات.

وأوضح الإعلامي، بخليلي، أن من المفروض أن تتدخل سلطة الانتخابات، بشكل مباشر وفعال في مثل هذه القضايا.

وصرح المتحدث خلال ندوة صحفية، أن عندما يتوجهون الى مقر السلطة، ويضعون انشغالهم، ترد عليهم المعنية برفع دعوى قضائية.

وفي سياق آخر، كشف بخليلي، أن نسبة جمع التوقيعات بلغت قرابة 85 بالمائة عل مستوى التراب الوطني.