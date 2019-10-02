بخليلي..لم أذكر ميهوبي بل تكلمت عن أحزاب تريد الحكم لحماية العصابة

نفى الراغب في الترشح لرئاسيات 2019، سليمان بخليلي، أن يكون قد ذكر اسم عز الدين ميهوبي في الفيديو.

وأوضح، الاعلامي بخليلـي، أن الناس اعتقدوا ترشحه جاء نكاية في ميهوبي، مشيرا إلى أنه لم يتحدث عن هذا الشخص.

وقال صاحب برنامج “خاتم سليمان”، خلال سحبه لاستمارات التوقيعات “أتحدى أي أحد أن يعطيني اسم هذا الشخص في الفيديو”.

وأضاف بخليلي “أنا تحدثت عن عصابة وأذنابها وعن أحزاب ستمثل ذرعا للعصابة لتحميه”.

وصرّح الراغب في الترشح للرئاسيات، أنه ذكرالأرندي كحزب كان يريد الاستحواذ على السلطة والحكم وتكون ذرعا للعصابة”.

ومن جهة ثانية، قال بخليلي، إن من بين النقاط التي جاءت في برنامجه، هو تغيير ألقاب الجزائريين، لأنها جريمة استعمارية.