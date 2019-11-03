بخليلي..ما حدث لـ “بن فليس” ليس مقياسا لانتخابات 12 ديسمبر

علّق الإعلامي سليمان بخليلي، اليوم الأحد، على ما حدث للمترشح علي بن فليس في العاصمة.

وأوضح الراغب في الترشح، بعد رفض ملفه، إن ما جرى أمس السبت، لبن فليس، ليس مقياس لانتخابات 12 ديسمبر 2019، رغم التذمر الشعبي.

وأضاف بخليلي، أن الفيصل بين المترشحين هو الصندوق، داعيا المواطنين إلى المشاركة بقوة في الاستحقاقات.

وقال الإعلامي سليمان بخليلي، “لماذا الشعب يرفض الانتخابات..ليس هناك حل ما عدا الانتخابات”.

ومن جهة أخرى، تبرأ بخليلي، عن صفحات تحمل اسمه بالفايسبوك، قائلا أنه يملك حساب واحد، والذي يبث خطاباته على المباشر.