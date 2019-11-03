بخليلي..ما حدث لـ “بن فليس” ليس مقياسا لانتخابات 12 ديسمبر

الوطني
  • -
  • 0
بخليلي..ما حدث لـ “بن فليس” ليس مقياسا لانتخابات 12 ديسمبر
بقلم أسماء.ع

علّق الإعلامي سليمان بخليلي، اليوم الأحد، على ما حدث للمترشح علي بن فليس في العاصمة.

وأوضح الراغب في الترشح، بعد رفض ملفه، إن ما جرى أمس السبت، لبن فليس، ليس مقياس لانتخابات 12 ديسمبر 2019، رغم التذمر الشعبي.

وأضاف بخليلي، أن الفيصل بين المترشحين هو الصندوق، داعيا المواطنين إلى المشاركة بقوة في الاستحقاقات.

وقال الإعلامي سليمان بخليلي، “لماذا الشعب يرفض الانتخابات..ليس هناك حل ما عدا الانتخابات”.

ومن جهة أخرى، تبرأ بخليلي، عن صفحات تحمل اسمه بالفايسبوك، قائلا أنه يملك حساب واحد، والذي يبث خطاباته على المباشر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=721435

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com