بخليلي يعلن دعم بن فليس.. وتوقيف رافضين للإنتخابات خلال تجمع شعبي في تيارت

أوقفت مصالح الأمن عدد من المواطنين الرافضين للانتخابات، بعد أن حاولوا التقرب من قاعة دار الثقافة على معاشي التي نظم فيها المترشح للرئاسيات علي بن فليس تجمعا شعبيا.

و علم من مصادر مطلعة أن مصالح الأمن، عملت على إبعاد المجموعة الرافضة للانتخابات، تجنبا لأي اصطدام مع انصار المترشح للرئاسيات علي بن فليس.

وقد وصفهم مصدر مقرب من حزب طلائع الحريات بالمجموعة القليلة التي تريد التشويش الانتخابات، وعلى أنصار بن فليس الذين اكتظت بهم قاعة علي معاشي، ولم يستبعد مصدر آخر أن يتم إطلاق سراحهم بعد الاستماع لهم .

وفي القاعة، أعلن سليمان بخليلي الذي رُفض ملف ترشحه، دعمه للمرشح بن فليس، وهذا خلال الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح التجمع الشعبي.

وأكد علي بن فليس خلال تدخله أن برنامجه يعتمد على القطيعة مع النظام السابق، متعهدا بالحفاظ على الثوابت وبناء دولة المؤسسات، ومحاربة المحسوبية، وإعطاء حقوق الإطارات التي تعرضت للإقصاء والتهميش.

ودعا المترشح للرئاسيات علي بن فليس الشعب إلى الخروج بكثافة في الانتخابات المزمع إجراؤها في 12 من الشهر المقبل، لسد الفراغ في كرسي الرئاسة.