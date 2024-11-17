بخماسية مقابل واحد.. الخضر يضربون بـالثقيل أمام ليبيريا

ضرب المنتخب الوطني بالثقيل أمام المنتخب الضيف ليبيريا، بالفوز بخماسية كاملة مقابل واحد ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالملعب الجوهرة الراحل حسين ايت احمد.

وسجل الخماسية كل من ماندي ومحرز وبونجاح إلى جانب المتألقين غويري وعمورة أمام منتخب ليبيريا الذي سجل عدفا واحد من قبل لاعبه سامسبون دويه.

كما عرفت المباراة تألق الرباعي محرز وماندي إلى جانب غويري وحجام، في لقاء جرى لأول مرة بملعب المجاهد الراحل حسين ايت احمد بتيزي وزو.

وعلى غير العادة، شارك سبعة لاعبين بشكل أساسي، في شاكلة العائد شايبي وقندوسي وبونجاح وغويري.

ولعب المدرب بيتكوفيتش ولاعبيه المواجهة في شاكلة “استعراض واحتفال” بالملعب الجوهرة بعد أن حسموا التأهل إلى كان 2025 بشكل رسمي وحصد 16 نقطة كاملة وتسجيل 25 هدف، ليختتموا المشوار بشكل رائع للغاية.