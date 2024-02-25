بخوش: الجمارك تعكف على إستفادة المتعاملين الإقتصاديين من التسهيلات الجمركية

قال المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن الجمارك الجزائرية ملتزمة بالإسهام الفعلي في بلورة وتجسيد الإستراتيجية الوطنية لدعم الإنعاش الإقتصادي

وأضاف اللواء بخوش، خلال كلمة له بمناسبة تنظيم يوم إعلامي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصناعات الكهرومنزلية. أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي منبثق من إلتزام مصالح الجمارك للإسهام الفعلي في بلورة وتجسيد الإستراتيجية الوطنية لدعم الإنعاش الاقتصادي تحت قيادة رئيس الجمهورية. التي رسمت الحكومة توجهاتها وحدّدت أهدافها ضمن مخطط عملها الرامي إلى إرساء التدابير الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي. وتعزيز قطاع التصدير خارج النفطيات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وأوضح اللواء بخوش في ذات السياق، أن الجمارك الجزائرية كرست مبادرة لتحقيق هذا المسعى الحكومي. من خلال العديد من الأهداف الإستراتيجية في ظل المهام الإقتصادية المخول لها ممارستها. لتحسين مناخ الإستثمار وتعزيز تنافسية المؤسسات الإقتصادية. وترقية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز آليات الرقابة للتصدي لكل أشكال الغش والتهريب التي تهدّد الإقتصاد الوطني.

كما كشف المدير العام للجمارك، أن الجمارك تعكف على تعزيز وتشجيع إستفادة المتعاملين الإقتصاديين من مختلف التسهيلات الجمركية. الرامية إلى تقليص أجال الجمركة وخفض التكاليف. وكذا الامتيازات الجبائية التي تؤطرها الأنظمة الجمركية الاقتصادية في مجالي الاستيراد والتصدير. بالإضافة كذلك إلى نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد الذي يمنح الفائدة المؤسسات الإقتصادية المنتجة والخالفة للثروة. والتي تستفيد من خلاله هاته المؤسسات من عديد المزايا التي تعنى بتبسيط الإجراءات الإدارية. تسريع الإجراءات الجمركية والإستفادة من الرواق الأخضر. وكذا تخفيف إجراءات المراقبة الجمركية.

كما أكد اللواء حرصه على أن تشكل هاته اللقاءات فضاء تفاعليا ومنبرا حيويا للحوار المفتوح بين كل القطاعات. بغية تعزيز التعاون وتحديد خطط العمل المشتركة لتحسين مناخ التصدير. وإيجاد الحلول الكفيلة بتسريع وتبسيط مختلف الاجراءات الإدارية واللوجيستية بالتنسيق مع كل الشركاء والفاعلين في مجال سلسلة التجارة الخارجية.