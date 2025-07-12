بخوش: جهاز الجمارك يشهد قفزة نوعية

أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن جهاز الجمارك، شهد خلال الفترة الأخيرة، قفزة نوعية في العديد من مساراته.

وقال اللواء، في كلمة له بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ63 لعيد الاستقلال الوطني، أن هذا الإحتفال، يأتي هذه السنة في سياق وطني حافل بالديناميكية والتجديد. في ظل التزامات الدولة الجزائرية تجاه الشعب، وجهودها الرامية إلى التأسيس لجزائر قوية، عادلة، ومزدهرة. تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية.

وأضاف المدير العام للجمارك، إنّ الجمارك الجزائرية، تفتخر اليوم، بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، بتأكيد انخراطها الفاعل في مسار بناء الجزائر الجديدة. عبر تحديث الياتها، وتأهيل مواردها البشرية، وتكريس مبادئ الشفافية والنجاعة. بما يعزز من مكانتها كجهاز سيادي واقتصادي في آن واحد.

كما استحضر بالمناسبة، ما تم تحقيقه من إنجازات، واستشرف التحديات المقبلة،مع وضع هدف، قوامه مواكبة التحولات. والانخراط الكلي في دعم التنمية الوطنية، وحماية مقدرات الوطن.

ولفت ذات المتحدث، إلى أن جهاز الجمارك، شهد خلال الفترة الأخيرة، قفزة نوعية في العديد من مساراته. لاسيما ما تعلّق منها بتجسيد بادرة التحول الرقمي. وكذا في مجالات التنسيق الميداني مع مختلف الهيئات الآمنية. بما يعكس صورة مؤسسة عصرية متفاعلة مع محيطها الوطني والدولي.

هذا وذكر اللواء، أن هذه المناسبة الوطنية، فرصة لتقليد الرتب لمختلف الإطارات، الضباط والأعوان الذين تمت ترقيتهم إلى رتب أعلى. حيث اغتنم هذه الفرصة لحثهم على مواصلة مسار العطاء والتفاني في خدمة الوطن والمصلحة الجمركية، بكلّ التزام ومسؤولية.

كما اغتنم هذا المحفل الوطني لتجديد عهد الوفاء للوطن، وللوقوف وقفة تقدير لكلّ من لبّى نداء الواجب، من أعوان وإطارات الجمارك، عبر مختلف التراب الوطني. ولتثمين ما يبذلونه من جهود جبارة، لاسيما على مستوى الفرق العملياتية التي تقف في الصفوف الأولى لحماية الوطن من التهريب، والجريمة الاقتصادية. وكل أشكال المساس بالاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطن.

وفي الختام، جدد اللواء، الامتنان إلى الوزراء وإلى كلّ الضيوف الأفاضل، ولجميع شركائهم على مواكبتهم المتواصلة لمهام الجمارك الجزائرية. راجيا لوطننا دوام العزّة والكرامة، ولابنائه وبناته مزيدًا من النجاح والوفاء.