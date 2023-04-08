بخوش: “ضيعنا ثلاث نقاط أمام السياسي ونعتذر من أنصارنا”

اعتبر لاعب مولودية الجزائر أنيس بخوش، بأن فريقه ضيّع الفوز أمس الجمعة، أمام الضيف شباب قسنطينة.

وصرح بخوش، للصفحة الرسمية لمولودية الجزائر: “المباراة كانت بين أيدينا، وللأسف ضيّعنا ثلاث نقاط محققة أمام قسنطينة”.

كما أضاف: “الشوط الأول كنا في المستوى، وضيّعنا عدة فرص، وأتمنى التعويض في مباراتنا المقبلة أمام مقرة والعودة بالنقاط الثلاث”.

وأردف بخصوص مردوده الشخصي: “سجلت أول مشاركة لي وكان الوضع صعبا نوعا ما بالنظر للصيام، حيث لم أقدم أفضل ما لديّ، وأتمنى أنّ أحظى بفرصة أخرى لإبراز إماكاناتي”.

وتابع محمد أنيس بخوش: “جمهور المولودية كان في الموعد كعادته في هذه المباراة، ونعتذر منهم على هذه النتيجة”.