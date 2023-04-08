بخوش: “ضيعنا ثلاث نقاط أمام السياسي ونعتذر من أنصارنا”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر لاعب مولودية الجزائر أنيس بخوش، بأن فريقه ضيّع الفوز أمس الجمعة، أمام الضيف شباب قسنطينة.
وصرح بخوش، للصفحة الرسمية لمولودية الجزائر: “المباراة كانت بين أيدينا، وللأسف ضيّعنا ثلاث نقاط محققة أمام قسنطينة”.
كما أضاف: “الشوط الأول كنا في المستوى، وضيّعنا عدة فرص، وأتمنى التعويض في مباراتنا المقبلة أمام مقرة والعودة بالنقاط الثلاث”.
وأردف بخصوص مردوده الشخصي: “سجلت أول مشاركة لي وكان الوضع صعبا نوعا ما بالنظر للصيام، حيث لم أقدم أفضل ما لديّ، وأتمنى أنّ أحظى بفرصة أخرى لإبراز إماكاناتي”.
وتابع محمد أنيس بخوش: “جمهور المولودية كان في الموعد كعادته في هذه المباراة، ونعتذر منهم على هذه النتيجة”.
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