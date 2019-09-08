بخوش علاش لـ “النهار”: “جاهزون لتأجير طائرات بأطقمها لآيغل أزور لنقل زبائنها”

علاش. “سنشتري آيغل أزور إذا وافقت السلطة والعملية تتطلب دراسة حول ملكية أسطولها الجوي ومردوديتها مستقبلا”

قال إنه تقدم بطلب وينتظر الموافقة..

فوضى في المطارات بسبب إلغاء رحلات آيغل أزور

جهزت إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية عدة طائرات بأطقمها من أجل تأجيرها لفائدة الشركة الفرنسية «آيغل أزور» للطيران.

بعد إلغاء الأخيرة لكافة رحلاتها الجوية اعتبارا من يوم أمس السبت، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.

وقال الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، علاش بخوش، في تصريح خص به «النهار»، إن

الشركة قد قدمت مقترحا رسميا كتابيا إلى مسؤولي شركة «آيغل أزور» يرمي إلى تأجير طائرات الشريك

الوطني إلى نظيره الأجنبي من أجل التكفل بنقل المسافرين العالقين بالمطارات، وأكد على أن الإيجار يكون

بأطقم الطائرات وبصفة فورية عوض التخلي عن الزبائن في وضع كارثي منذ تاريخ السابع من سبتمبر الجاري.

وأوضح أن إدارة المؤسسة الفرنسية رفضت الرد في نفس اليوم الذي تلقت فيه المقترح، لتقوم

أمس، بإجراء اتصالات بالمديرية التجارية للجوية الجزائرية من أجل التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف.

أما بشأن توفير مقاعد على الرحلات الجوية التي تنظمها المؤسسة الوطنية باتجاه مطارات فرنسا، أوضح علاش،

أن ذلك ممكن، لكن في حدود عدد المقاعد المتوفرة، مع الاستفادة من تخفيضات وصلت نسبتها إلى عشرين من المئة،

«عدا ذلك غير ممكن والأولوية تعطى لزبائننا».

وقد ألغت شركة «آيغل أزور» -حسبما كشف عنه البيان الصادر نهاية الأسبوع المنصرم- أربعة وأربعين رحلة

باتجاه الجزائر والعكس، بسبب الظروف المالية الصعبة التي تمر بها، ودعت زبائنها إلى الاقتراب من مختلف

المؤسسات من بينها الوكالات السياحة والبنوك بالنسبة للذين اقتنوا التذكرة عبر البطاقة البنكية من أجل الحصول على تعويضات لتذاكرهم.

«بإمكاننا شراء آيغل أزور لكن بموافقة من السلطة والقيام بدراسة معمقة»

وفي رده على سؤال دار حول إمكانية شراء مؤسسة «آيغل آزور»، قال الرئيس المدير العام لشركة

الخطوط الجوية الجزائرية، إن ذلك يبقى ممكنا لكن بموافقة من السلطات، وأن الأمر هذا يتطلب دراسة

دقيقة حول أسطولها الجوي للتأكد من أنه ملك لها وليس مستأجرا، ومتى تصبح المؤسسة ذات مردودية،

وأوضح أن هذه الدراسة تستغرق وقتا وتستدعي تكليف خبراء في المجال بالمهمة، وقد خلق قرار إلغاء الرحلات الجوية

حالة من الفوضى على المطارات الجزائرية، كون الشركة التي كان يسيرها الراحل أرزقي إجرويدن، ذو الأصول

الجزائرية، وتخضع لعملية تصفية من طرف الجهات القضائية الفرنسية بسبب أزمتها المالية. ويتوفر الأسطول الجوي

للمؤسسة على إحدى عشر طائرة أغلبها من طراز «آيرباص».