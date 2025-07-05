بخوش: فخورون بجهود الجمارك في ظل التحوّلات الجوهرية

عبر اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك، بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة والستين (63) لاسترجاع السيادة الوطنية، عن فخره واعتزازه بالجهود التي يبذلها جهاز الجمارك في سبيل الرفع من الأداء والوفاء بالمهام النبيلة الموكلة إليه.

وجاء في رسالة اللواء بخوش “في هذا اليوم المجيد، يوم الفداء والكرامة، يشرفني أن أتوجه إلى مختلف إطارات ضباط وأعوان الجمارك وأسرهم. من الأسلاك الخاصة والشبيهة والمتعاقدين ومتقاعدي القطاع وعائلات شهداء الواجب الوطني. من الجمركيين بأصدق عبارات التهنئة وأطيب الأمنيات، بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة والستين (63) لاسترجاع السيادة الوطنية. الموافقة للخامس من شهر جويلية 1962م 2025-م، هذه الذكرى الغالية. التي صنعتها تضحيات شهدائنا الأمجاد وسجلها تاريخنا بمداد العزة والوفاء”.

وقال بخوش أن استقلال الجزائر كان بداية لمسيرة متواصلة من البناء والتحديات ونحن اليوم. إذ نستحضر أمجاد الماضي، ندرك حجم المسؤولية التي نتحملها في مواصلة المشوار كل من موقعه. في خدمة وطننا المفدى، وصون سيادته، وتعزيز أمنه الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف “إنني، في هذه المناسبة الوطنية الخالدة لا يسعني إلا أن أعرب عن فخري واعتزازي بما تبذلونه يوما بعد يوم. من جهود مضنية في سبيل الرفع من أداء جهاز الجمارك، والوفاء بالمهام النبيلة الموكلة إليه. خاصة في هذا الظرف الذي يشهد تحولات جوهرية في مجال الرقمنة وتبسيط الإجراءات ودعم مناخ الأعمال”.

وواصل المدير العام للجمارك في رسالته أن هذه الذكرى فرصة تجدد فيها العهد على الإخلاص لوطننا، والولاء لشهدائنا. والعزم على مواصلة درب الإصلاح والتحديث بخطى ثابتة ورؤية واضحة. رحم الله شهداء الجزائر الأبرار، وأسكنهم فسيح جناته، وأدام علينا نعمة الاستقلال في كنف الأمن والوحدة والاستقرار.

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