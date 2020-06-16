بخوش لـ”النهار أونلاين”: لم نغير في برنامج الحج وجهزنا أنفسنا لاستئناف الرحلات”

قال الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بأن برنامج الرحلات الجوية الخاص بموسم حج 2020 لم يطرأ عليه أي تغيير.

وأكد بخوش علاش المسؤول الأول عن الشركة في اتصال مع “النهار أونلاين”، على أن المؤسسة لا تزال تحافظ على نفس البرنامج الذي تنطلق أولى رحلاته في الرابع من شهر جويلية الداخل في انتظار أي تغييرات في البرنامج قد تعلن عنها السلطات السعودية في هذا الخصوص “نحن ننتظر قرارات السلطات السعودية وأي تغيير في برنامج الرحلات نحن مستعدون لذلك”.

وكانت السعودية قد ألغت عمرة رمضان بعد تفشي كوررنا فايروس كوفيد 19 في بلادنا.

إلى ذلك وبخصوص أهم المستجدات الطارئة على ملف استئناف الرحلات الجوية بعد رفع الحجر من طرف السلطات اكتفى بخوش علاش بالتأكيد على جاهزية المؤسسة لذلك وأنه ينتظر فقط تحديد التاريخ لبرمجة الرحلات طبقا لما تطالب المنظمة العالمية للطيران.

وكان مدير الموارد البشرية بالجوية الجزائرية، قد بعث بمراسلة رسمية إلى رؤساء الأقسام والمندوبين الجهويين أمرهم بموجبها بالتحضير لاستئناف الرحلات مع استغلال خمسين من المائة من القاعدة بصفة دورية تكون مدتها وإرسال القائمة الإسمية للمعنيين بالمداومة إلى مكتبه.