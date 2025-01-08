بخوش يتباحث مع السفير السعودي سبل التعاون في المجال الجمركي

إلتقى المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، اليوم الأربعاء، بمقر المديرية العامة للجمارك، سفير ‫المملكة العربية السعودية بالجزائر، الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري.

وحسب بيان للجمارك الجزائرية، استقبل المدير العام للجمارك، مرفوقا بإطارات مركزية. سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، الدكتور عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري، والوفد المرافق له.

وهذا في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين في المجال الجمركي، حسب البيان نفسه.

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