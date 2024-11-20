بخوش يشارك في حوار كبار مسؤولي الجمارك بـ باكو

شارك المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، اليوم بباكو، في “حوار كبار مسؤولي الجمارك”. المنعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ “كوب 29”.

وفي كلمة ألقاها في هذا اللقاء تحت شعار “الجمارك الخضراء”، أبرز بخوش أهم التحديات التي تواجه مسؤولي الجمارك ودورهم الأساسي في تسهيل التجارة الدولية بطريقة “مستدامة” باحترام المعايير البيئية.

وأكد بخوش الدور الرئيس للجمارك في تنفيذ السياسات البيئية، حيث يمكنها، من خلال التحكم في تدفق البضائع، المساهمة في مكافحة التجارة غير المشروعة للمنتجات الضارة بالنظام البيئي وتعزيز تبادل أساسيات التكنولوجيا الخضراء بالتنسيق مع شركائها.

وبالمناسبة، أشار بخوش إلى أن الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف توفر “منصة تفاعلية لتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات التي تشجع على إقامة شراكات قوية وتطوير استراتيجيات مبتكرة تعمل على دمج الاعتبارات البيئية في الأنظمة الجمركية للدول المشاركة”.

وأضاف بخوش أن الجمارك الخضراء تعتبر أحد المجالات التي تحظى بالاهتمام البالغ من قبل المنظمة العالمية للجمارك.

كما تطرق بخوش إلى وضع أحكام جديدة ضمن النظام المنسق تسمح بتصنيف المنتجات البيئية المتمثلة في المنتجات الضارة بالبيئة (التي سيتم التحكم فيها أو تقييدها)، المنتجات المفضلة للبيئة (التي سيتم تشجيعها)، المنتجات المستخدمة لتخفيف أو إصلاح الأضرار التي تلحق بالبيئة. لا سيما استحداث رموز ضمن النظام المنسق تسمح للجمارك عبر الحدود الوطنية بتحديد المنتجات التي تمثل خطرا بيئيا.

ولفت بخوش إلى أهمية إدخال النظام المنسق 2022 عناوين فرعية جديدة تهدف إلى تحديد بعض المواد الكيميائية الخطيرة. على غرار تلك التي تنظمها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على سبيل المثال.