بخوش يهنئ الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة

هنأ اللواء بخوش عبد الحفيظ، المدير العام للجمارك، إلى كافة أفراد أسرة الإعلام بمختلف وسائطها المرئية والمسموعة والمكتوبة العمومية منها والخاصة، بمناسبة احتفاء الجزائر باليوم الوطني للصحافة المصادف للثاني والعشرين (22) أكتوبر من كل عام.

وجاء في رسالة تهنئة المدير العام للجمارك “بمناسبة احتفاء الجزائر باليوم الوطني للصحافة المصادف للثاني والعشرين (22) أكتوبر من كل عام. يسعدني أن أتقدم إلى كافة أفراد أسرة الإعلام بمختلف وسائطها المرئية والمسموعة والمكتوبة العمومية منها والخاصة. بصادق التهاني والتبريكات وخالص التقدير والعرفان، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم النبيلة. سائلا المولى جل في علاه أن يعيده عليهم بالهناء والعافية وبمزيد من التألق والنجاحات” .

وأضاف “أغتنم هذه السائحة الطيبة للإشادة بالمصداقية والاحترافية التي تتميز بها الصحافة الجزائرية والمكاسب المتعددة. التي حققتها ومساهمتها الفعالة في مرافقة مسيرة البناء الوطني، ودعم جهود الإصلاح والتطوير التي تمس مختلف القطاعات. بما في ذلك قطاع الجمارك الذي يثمن عاليا دور الإعلام كشريك أساسي في تجسيد مبادئ الشفافية والتواصل مع المواطن” .

وواصل اللواء “واذ تؤكد بهذه المناسبة حرصنا على توطيد أواصر التعاون والتكامل مع مختلف مؤسسات الإعلام الوطنية. فإننا نعبر عن تقديرنا العميق لفرسان الكلمة الصادقة وأقلامهم الحرة. التي تسهم في تنوير الرأي العام. وإبراز إنجازات الجزائر في حاضرها ومستقبلها، تمنياتنا للأسرة الإعلامية بالتوفيق وتحقيق مزيد من النجاح والتألق”.

