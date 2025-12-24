بخيت: “نسعى لتقديم مستوى يليق بمنتخب السودان في مواجهة الجزائر”
بقلم النهار أونلاين
تحدث لاعب منتخب السودان، بخيت خميس، عن لقاء اليوم الذي سيجمعهم بالمنتخب الجزائري، مؤكدا عزمهم على تقديم مباراة كبيرة، رغم اعترافه بقوة الخضر.
وصرح اللاعب بخيت، في هذا الخصوص: “سبق لنا مواجهة المنتخب الجزائري في مناسبتين خلال “الشان”، والبطولة العربية”.
كما أضاف: “رغم الصعاب، والظروف التي كنا نمر بها، تمكنا من اظهار صورة جيدة، إلا أن “الكان” تبقى منافسة مختلفة عن البطولات الأخرى”.
وتابع لاعب منتخب السودان، بخيت خميس: “المنتخب الجزائري منتخب جد محترم، يملك عدة نجوم عالميين، ونتمنى أن نقدم مستوى يليق بنا كلاعبين، وكمنتخب سوداني”.
رابط دائم : https://nhar.tv/fp0qH