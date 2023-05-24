بخيط الروح والغليلة والحايك والتقاليد الجزائرية.. فرح ياسمين تحتفل بزفافها

احتفلت الإعلامية الجزائرية فرح ياسمين، بزفافها في الجزائر وفق الطريقة التقليدية وشاركت الأجواء الرائعة مع متابعيها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت فرح ياسمين، صورا لها من حفل الزفاف وهي ترتدي الغليلة العاصمية وخيط الروح الجزائري والحايك، حيث تألقت كعروس جزائرية.

وكتبت فرح ياسمين: “لأنكم جزء من حياتي وعائلتي الثانية. قررت أن أشارككم بعض اللحظات من عرسي الذي أقمته في بلدي الجزائر قبل أيام”.

وأوضحت ياسمين: “خرجت من بيت أبي مثل جداتنا، بحايك مرمة، وخيط الروح الجزائري وبالغليلة العاصمية الجزائرية”.

كما نشرت الإعلامية أجواء عرسها، ووثقت لحظة خروجها كعروس من بيت أهلها أين رافقتها الزرنة وكتبت: “هكذا تخرج العروس الجزائرية من بيت أبوها بفرقة الزرنة الجزائرية وأجواء نارية أمام البيت والحي”.

وأقامت فرح ياسمين، عرسا عائليا تقليديا جزائريا، حيث خرجت بالغليلة العاصمية، والحايك الجزائري، وتزينت بخيط الروح.

كما اختارت فرح ياسمين، فندق st.George لإقامة عرسها، لدلالاته التاريخية والثقافية فهو قصر من قصور الداي قبل قرون وأكبر الاسماء التاريخية مرت منه.

وأوضحت فرح ياسمين، أن الطابع العاصمي للقصر الرائع، كان سبب إختيارها له. كون عرسها يضم 42 سائحا من المعزمين، والذين لم يزوروا الجزائر من قبل، لذلك أرادت أن تعرفهم بالجانب التقليدي للأعراس الجزائرية.