بدء إجراء التجارب الإكلينيكية على لقاحين لـ “كوفيد 19” بمصر

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، اليوم السبت، عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا.

هذه التجارب تخصر في مرحلتها الثالثة في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.

ونقلت الصحف المصرية، عن الوزيرة توضيحها أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد حرص مصر على المشاركة مع دول العالم للوصول للقاح آمن وفعال.

وأكدت ذات المتحدثة، أن مشاركة مصر في هذه التجربة تأتى من منطلق ريادتها العلمية والبحثية في المنطقة وبالمشاركة مع العديد من دول العالم في مختلف القارات.

وقالت الوزيرة المصرية، أن كل هذه الجهود لإيجاد لقاح فعال يقي البشرية من اخطار فيروس كورونا المستجد.

و من المفترض أن تشارك مصر في تلك التجارب من خلال 6000 مبحوث، حيث سيتلقى المشاركون في تلك التجارب جرعتين من التطعيم بينهم 21 يومًا.