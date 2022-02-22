بدء استقبال ملفات طلب المنحة المالية الخاصة بالتلاميذ

تدوم الى غاية نهاية جوان القادم

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلات الى مديريات التربية الموظفين عبر التراب الوطني. امرتهم من خلالها بالشروع في استقبال ملفات المنحة الدراسية القدرة بـ 5 آلاف دينار.

وامرت الوزارة في مراسلتها ان فترة استقبال ملفات طلبات المنح ستدوم الى غابة نهاية جوان القادم.

وتتمثل الفئات التي تستفيد من هذه المنح في 5فئات. الأولى هي فئة “الأيتام ” حيث يتكون الملف من صورة شمسية للولي. نسخة من وثيقة الهوية للولي الشرعي. استمارة طلب المنحة المدرسية. شهادة وفاة الأم أو الأب. صك بريدي مشطوب للولي الشرعي. شهادة عائلية للحالة المدنية.

اما الفئة الثانية فتتمثل في فئة المعوقين ويحتوي الملف الخاص بهذه الفئة على صورة شمسية للولي. نسخة من وثيقة الهوية للولي الشرعي. استمارة طلب المنحة. نسخة من بطاقة الإعاقة للتلميذ. صك بريدي مشطوب للولي الشرعي. شهادة عائلية للحالة المدنية.

كما تتمثل الفئة الثالثة في البطالين ويحتوي الملف الخاص بهذه الفئة على صور شمسية للولي. نسخة من وثيقة الهوية للولي الشرعي. استمارة طلب المنحة المدرسية شهادة البطالة للأب والأم. شهادة عدم الانخراط في الصندوق.

أما الفئة الرابعة فتتمثل في ضحايا الإرهاب ويتمثل الملف في شهادة ضحايا الإرهاب. صك بريدي مشطوب للولي الشرعي. شهادة عائلية للحالة المدنية .

فيما تتمثل الفئة الخامسة في فئة “المعوزين درجة أولى ويتكون الملف من شهادة إدارية. تثبت الاستفادة من منحة البلدية صك بريدي مشطوب للولي الشرعي. شهادة عائلية للحالة المدنية.

أما الملف الخاص بفئة المعوزين من الدرجة الثانية فيتكون من شهادة كشف المداخيل الشهرية. التي يجب أن لا تتعدى 8 آلاف دينار للوالدين.

واكدت الوزارة انه سيتم دراسة هذه الملفات من قبل المصالح المختصة. كي يتم تحديد القائمة الخاصة بالتلاميذ المغنيين بعد غريبة الملفات.

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