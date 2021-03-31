بدء التحقيقات في جنوح سفينة قناة السويس

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بدء التحقيقات في جنوح سفينة قناة السويس
بقلم نادية بن طاهر

انطلقت اليوم الأربعاء، التحقيقات في مصر بشأن حادث جنوح السفينة “إيفر غيفن” بمجرى قناة السويس، لنحو أسبوع.

ونقل موقع “سكاي نيوز العربية”، عن مستشار قناة السويس، القبطان سيد شعيشع، بأن التحقيق سيشمل ما إذا كان قائد السفينة استجاب لتعليمات هيئة قناة السويس قبل جنوحها.

كما سيشمل التحقيق، المعدات التي تمتلكها السفينة، ومدى استخدامها بالشكل الصحيح قبل الحادث.

وأشار المستشار، إلى إنه وفي حالة رفض السفينة الاستجابة للتحقيقات سيحولها إلى قضية مدنية.

وهو ما سينجر عنه التحفظ على السفينة بمحتوياتها، مما سيجعل القضية تستغرق عامين.

وقالت الشركة اليابانية المالكة للسفينة، إنها لم تتلق حتى الآن أي طلبات بشأن دفع تعويضات وإشعارات بدعاوى قضائية.


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