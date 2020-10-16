بدء التسجيلات في 27 أكتوبر.. ونتائج التوجيه يوم 5 نوفمبر

طمأنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الجدد الحائزين على شهادة “البكالوريا” بمعدل أقل من 10 من 20، بأن لديهم نفس الفرص في اختيار التخصصات المتوفرة على مستوى كل الجامعات، مع الاحتفاظ بحق ملء الخانات واختيار التخصص الذي يميل إليه الطالب، بما أن التقدير المتحصل عليه هو تقدير “مقبول”.

وحسب مصدر مسؤول من وزارة التعليم العالي، فإن الوزارة كانت على علم مسبق بتخفيض معدل الانتقال إلى 9 من 20، وهو الأمر الذي ساعدها على تنظيم الأمور وتعديل البرنامج الخاص بالتسجيلات الأولية من خلال وضع تخصصات لهذه الفئة.

وأضاف المصدر بأن وزارة التعليم العالي حضّرت نفسها لاستقبال الطلبة الجدد يوم 22 نوفمبر المقبل، وهذا بعد الانتهاء من جميع الترتيبات والتسجيلات وكذا المقابلات التي ستكون على مستوى المدارس العليا والمعاهد وبعض التخصصات التي يكثر فيها الطلب.

وأضاف المتحدث بأن التوجيه نحو التعليم والتكوين العاليين، يرتكز على ٤ معايير، وهي الرغبات المعبر عنها من طرف الحائزين على شهادة “البكالوريا”، الشعبة ومعدل “البكالوريا”، طاقة استيعاب مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، والرقع الجغرافية.

إلا أن هناك شروطا تكميلية – يضيف المتحدث – تفرض عند التسجيل الأولي للالتحاق بالأقسام التحضيرية وبعض مجالات وشعب التكوين.

وأشار نفس المصدر إلى أن جديد هذه السنة، قد أتيحت الفرصة فيه للطالب الجامعي من حيث الوقت والاختيار ولمن كان يود تغيير التخصص حسب المعدلات المسموح بها، كما كانت التسجيلات الأولية على مرحلتين مع اختيار التخصصات.

كما كشف المتحدث عن وجود 26 عرضا تكوينيا جديدا ذا صبغة مهنية، تم فتحه هذه السنة، حيث تدعّمت شبكة المعاهد التكنولوجية بمشاركة المقاولين والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية.

للإشارة، فقد تم تحديد الأبواب المفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي من 15 إلى 25 أكتوبر الجاري، فيما ستتم التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة من 27 إلى 28 أكتوبر.

من جهة أخرى، حددت وزارة التعليم العالي تاريخ معالجة الرغبات يوم 29 أكتوبر لمدة ثمانية أيام، ليتم بعدها الإعلان عن نتائج التوجيه يوم 5 نوفمبر المقبل.