بدء التسجيل والترشح لتنظيم موسم الحج المقبل

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، في إطار التحضير لموسم حج 1448هـ/2027م، جميع الشركات والمؤسسات المؤهلة لتقديم الخدمات لفائدة مكتب شؤون حجاج الجزائر إلى تقديم عروضها، وفقا لأحكام دفاتر الشروط الخاصة بكل خدمة.

وأوضح الديوان، في بيان له، أن دفاتر الشروط متاحة للتحميل المباشر عبر الرابط الإلكتروني التالي:

https://bawabetelhadj.dz/HajjServiceSpecifications

شروط المشاركة

يشترط أن تكون الشركة أو المؤسسة معتمدة ومؤهلة قانونًا لتقديم الخدمة موضوع دفتر الشروط داخل المملكة العربية السعودية. وأن تستوفي جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بالخدمة المعنية.

مكونات العرض

وتُقدم العروض في ثلاثة (03) أظرفة مغلقة، تشمل ملف الترشح، والعرض التقني، والعرض المالي.

وتوضع هذه الأظرفة داخل ظرف خارجي مغلق وغير مميز (دون ترويسة أو أي علامة تعريفية). مرفقة بجميع الوثائق والمستندات المطلوبة، وفقًا لما هو محدد في دفتر الشروط.

إيداع العروض

هذا وتودع العروض لدى القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة. وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 جويلية 2026 إلى غاية 31 جويلية 2026، على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.