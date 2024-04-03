بدء التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة

أعطت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، إشارة إنطلاق التصفيات النهائية لمسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم. لفائدة الأطفال من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة. في مسابقة تنظمها وزارتا التضامن والشؤون الدينية والأوقاف.

شهدت مراسم الافتتاح حضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية، محمد حسوني، وعميد جامع الجزائر، الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسني. بالإضافة كذلك إلى المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد.

كما تتشكل لجنة التحكيم من أئمة وأساتذة في تعليم القرآن من قطاع الشؤون الدينية. كلّفت بانتقاء الأطفال المشاركين في الطبعة الرابعة من هذه المسابقة. والذين بلغ عددهم 150 عبر مختلف الولايات، تمّ من بينهم إختيار 20 متنافسا للمشاركة في هذه التصفيات النهائية. على أن يتم بعدها انتقاء الفائزين الأوائل.

وأوضحت كريكو، أنّ هذه المسابقة تندرج في إطار برنامج العمل المشترك بين قطاعي التضامن الوطني والشؤون الدينية ضمن النشاطات المبرمجة خلال الشهر الفضيل. وذلك بهدف إكتشاف مواهب الأطفال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال حفظ القرآن وتلاوته بغية مرافقتهم وتشجيعهم.

وأضافت أنّ الوزارة وضعت إستراتيجية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية في إطار التنسيق الحكومي وبمشاركة فعاليات المجتمع المدني. من أجل تعزيز مرافقة هذه الفئة وابراز مواهبها وابداعاتها في مختلف المجالات.

بدوره، أشاد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية بهذه المبادرة. معربا عن تقديره للقدرات التي يتمتع بها الأطفال ذوي الهمم المشاركين في هذه المسابقة الدينية.

من جهته، أشار عميد جامع الجزائر إلى أهمية هذه المسابقة الموجّهة لفائدة ذوي الهمم العالية، مثمّناً دور وجهود المنظمين والقائمين عليها في هذا الشهر الفضيل.