بدء الفروض وفحص المراقبة المستمرة الأسبوع المقبل

وزارة التربية تأمر بتفادي الحفظ والاعتماد على الفهم والاستنباط فقط

فترة الفروض وأسئلة التقويم المستمر محددة بـ 20 يوما

وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بالشروع في الفروض وفحص المراقبة المستمرة، بداية من الأسبوع المقبل، حيث أن كل مؤسسة لها حرية اختيار التاريخ، وهذا لمدة 20 يوما، قبل انطلاق الاختبارات الخاصة بالفصل الأول.

وفي هذا الصدد، أمرت وزارة التربية الوطنية، المؤسسات التربوية، بضرورة إعادة النظر في الأسئلة الخاصة بالتقويم المستمر وتفادي الأسئلة التي تتطلب حفظا، والاعتماد على أسئلة جديدة تتضمن مستوى أعلى.

وأشارت الوزارة إلى أن التقويم الحالي يرتكز أساسا على قياس كمية المعارف المخزّنة في الذاكرة، واسترجاعها صار يشكل ضغطا رهيبا على المتعلمين وعائلاتهم، وهو ما أوجد ظاهرة غير صحية، تمثلت في تحميل العائلات مهمة تحفيظ الدروس لأبنائهم وجعل الأولياء في خدمة نشاطات غير تربوية تفوق قدراتهم.

واعتمدت الوزارة مخططا للمراقبة المستمرة للتعليمات، وهو مخطط يهتم بضبط فترات المراقبة المستمرة، تكمن أهميته في قدرته على تقديم المساعدة للمتعلمين من خلال تقويم جديد.

وحسب ذات المراسلة، يقتضي هذا المخطط تغيير طبيعة الأسئلة وتقييمها، حيث يتم تنويع الأسئلة المتعلقة بالمراقبة المستمرة حتى تكون مرتبطة بمستويات التفكير.

وتتمثل المستويات في المستوى الأدنى الذي يجب ألا يشكل تقييمه أكثر من 20 من المئة من المجموع العام للنقاط الممنوحة للتقويم، ويتكون من أسئلة حول المعارف، ويهدف هذا المستوى من الأسئلة، إلى استرجاع مخزون المعلومات في الذاكرة أو التعرف، إضافة إلى أسئلة الفهم، التي تتمثل في تحديد الأفكار الرئيسية أو الوصف، ويتضمن المستوى أيضا، أسئلة التطبيق، التي تتطلب حل مشكلة باستخدام القاعدة أو المبدأ والإجراءات المناسبة، من المجموع العام للنقاط الممنوحة في التقويم، ويخص هذا المستوى، مهارات متعلقة بتنظيم المعلومات وتصنيفها وتحليلها وتقييمها، بهدف توليد أفكار وإدراك عناصر المشكلة والعلاقات بينها والاهتداء إلى شواهد مؤيدة.

وشددت المراسلة على أن تكون أسئلة المراقبة المستمرة متدرجة في الصعوبة، وأن تكون متنوعة وتوزع بشكل متوازن بين المهارات التي يراد فيها قياسها، كما يجب أن يتم تدريب التلاميذ على نوع الأسئلة أثناء الأنشطة التعليمية، قبل أن تقدم لهم في الوضعيات التقويمية المختلفة.