بدء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية هذا الأحد

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، أنّ فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لسنة 2022 ستنطلق الأحد القادم.

وحسب بيان لذات الهيئة، تبدأ فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لسنة 2022 الأحد القادم. وتستمر إلى غاية الـ14 ديسمبر الداخل.

ودعت ذات الهيئة، المواطنين غير المسجلين في القوائم الإنتخابية والبالغين 18 سنة كاملة يوم 31 ديسمبر 2022. لطلب تسجيل أنفسهم بالبلدية محل إقامتهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية.

وبالنسبة للناخبين الذين غيروا مكان إقامتهم فعليهم التقرب من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية ببلدية مقر إقامتهم الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم.

ويجب أن يرفق طلب التسجيل في القوائم الإنتخابية البلدية بوثيقة إثبات هوية المعني وأخرى تثبت مقر الإقامة.

هذا وتبقى مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية مفتوحة طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة. وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف.

وبالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج يتعين عليهم التقرب من الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات.