بدء بيع 50 ألف طن من اللحوم البيضاء هذا الإثنين

العملية تتم على مستوى 77 نقطة بيع وفّرها “أوناب” عبر التراب الوطني

الأسعار ستتراوح بين 280 و 320 دينار للكيوغرام والبيع بالقطعة متوفر

يشرع الديوان الوطني لتربية الدواجن وتغذية الأنعام، في تفريغ مخزونه من اللحوم البيضاء، بداية من يوم الإثنين، تحسبا للشهر الفضيل، بأسعار ستتراوح بين 280 و320 دينار للكيلوغرام الواحد.

وفي تصريح خصّ به “النهار“، قال الرئيس المدير العام للديوان الوطني لتربية الدواجن وتغذية الأنعام، محمد بيطراوي، إن ٥٠ ألف طن من اللحوم البيضاء، منها عشرة آلاف طن تخص الديوان، والبقية تخص الديوان المهني المتعدد لشعبة الدواجن، سيشرع في توزيعها بداية من الإثنين القادم، أي بعد غد، عبر نقاط البيع الموزعة عبر التراب الوطني وعددها ٧٧ نقطة تشمل حتى الولايات الجنوبية، على غرار تمنراست، إيليزي، غرداية، المنيعة، والشرقية مثل سطيف وعنابة وسكيكدة وباتنة ومعسكر، وبالجهة الغربية للوطن والوسطى مثل العاصمة، التي ستعرف انتشارا لعدة نقاط تشمل حسين داي والشراڤة والمديرية العامة لـ”أوناب” ونقطة بيع أخرى في عين البنيان تكون بشراكة مع الديوان المهني للحوم والخضر “أونيلاف”، إلى جانب نقاط أخرى بالشراكة مع الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” بمنطقتي “حسيبة بن بوعلي” و”الأبيار”.

وسيعرض “أوناب” منتوجات متنوعة ومباشرة من المنتج إلى المستهلك عبارة عن لحوم بيضاء مجمدة وطازجة، بالإضافة إلى البيع بالقطعة للدجاج ودجاج به توابل.

ويرغب الديوان الوطني لتربية الدواجن وتغذية الأنعام من وراء اعتماده سياسة جوارية في التعامل مباشرة مع المستهلك، في المحافظة على استقرار السوق والقضاء على المضاربة.

واستوردت المؤسسة في وقت سابق 142 ألف طن من الصوجا من أجل توفيرها كأعلاف للدواجن وتوزيعها على المربين.

إلى ذلك، كان الديوان الوطني للخضر واللحوم “أونيلاف”، قد أعلن عن توفيره مخزونا من ثلاثين ألف طن من اللحوم البيضاء تحسبا للشهر الفضيل.

وقد عرف سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم البيضاء في الآونة الأخيرة، ارتفاعا جنونيا وصل إلى أربعمائة وخمسين دينار، مما أثار موجة سخط واسعة لدى المواطن الجزائري.