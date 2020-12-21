بدء تصوير الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة “عاشور العاشر” 

سيبدأ اليوم الإثنين تصوير أولى لقطات السلسلة الفكاهية الشهيرة “عاشور العاشر” في جزئها الثالث.

ويأتي ذلك، بعد الضجة الاعلامية الكبيرة بسبب انسحاب الممثل الرئيسي صالح اوقروت وتعويضه بحكيم زلوم.

وتم فرض حالة من التعتيم على أماكن التصوير وكل الشخصيات، خاصة بطل السلسلة زلوم لإخفاء ملامحه وشكل “عاشور العاشر” الجديد.

وشدد المخرج جعفر قاسم على إخفاء ملامح وجه البطل في جميع الستوريهات التي ينشرها فريق عمل مسلسل “عاشور العاشر 3”.

وحسب آخر المعلومات، ستظهر وجوه عديدة في الجزء الثالث من بينها الممثلة بهية راشدي ونجية لعراف.

للإشارة، سيبدأ التصوير من مدينة وهران ليدخل العمل في السباق الرمضاني 2021.