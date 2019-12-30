بدء تصوير فيلم خليجي يجمع نجوم العرب بمشاركة جزائرية

بدأ تصوير مشاهد الفيلم الخليجي البدوي “أهرب يا خلفان”، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما والسينما العربية وبمشاركة جزائرية.

ويشارك في الفيلم، الفنانة الجزائرية، أمينة وسام، في دور بطولي.

الفيلم من إخراج الأردني فراس أبو الهيجاء، وكتب السناريو الكاتب السوري حسام لبش.

ويتم تصوير مشاهد الفيلم ما بين مدينتي أبو ظبي والعين بالإمارات، بحضور مهم لممثلين من السعودية والإمارات والبحرين والأردن والجزائر.

ويؤدي بطولة الفيلم الفنان السعودي شعيفان محمد، إلى جانب النجمة ريم أرحمة والجزائرية أمينة وسام.

وتدور تفاصيل الفيلم بين المدينة والبادية، وتتراوح أحداثه بين المضحك والمبكى.

ويتناول الفليم قصة عائلة سعودية تفقد طفلها في الواحات، وتعثر عليه بعد سنوات وقد أصبح شابا.

وعن دورها في الفيلم، قالت الفنانة الجزائرية وسام لموقع “المصري اليوم”: “ألعب دور ريتا وهي الحبيبة الثانية لخلفان، وإبنة المدينة عكس حبيبته الأولى العنود التي تعيش في البادية، وفي النهاية سنلتقي معا في موقف طريف ومثير”.

وعبر مخرج الفيلم عن سعادته لتوليه مهمة إخراج هذا العمل، مشيدا بالفكرة ومؤكدا ثقته بنجاح العمل، خصوصا مع توافر نجوم من جنسيات مختلفة.