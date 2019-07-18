بدء تنقل 4800 مناصر جزائري للقاهرة اليوم لحضور نهائي “الكان”

تنطلق اليوم الخميس، الرحلات الأولى المخصصة لنقل المناصرين الجزائريين، إلى العاصمةالمصرية القاهرة، لحضور نهائي الكان، غدا الجمعة، على الساعة الثامنة مساءً، بين المنتخبين الجزائري والسنغالي، حسب الإذاعة الجزائرية.

وكان مجلس وزاري برئاسة الوزير الأول، “نور الدين بدوي”، قد قرر تخصيص 28 طائرة، لنقل 4800 مناصر جزائري إلى القاهرة.

ومن جهتها، خصصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، 9 طائرات عسكرية، لنقل 870 مناصر للخضر.

كما اتخذت السلطات المصرية، بالتنسيق مع الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، قرارا، يسمح للمناصرين الجزائريين،

بالدخول مجانا إلى الملعب، لمشاهدة المباراة النهائية، ومساندة منتخبهم الوطني، حسب ذات المصدر.