بدء طواف الوداع.. إعادة ترحيل الحجاج الجزائريين هذا الخميس

إستكمل حجاج الجزائر الميامين، اليوم الثلاثاء، مناسكهم، بطواف الوداع. بعد قيامهم بطواف الافاضة وقبله رمي الجمرات الثلاث.

قال يوسف بارود، نائب رئيس مركز مكة المكرمة، المكلّف بالاستقبال والاسكان والترحيل، أن البعثة الجزائرية للحج تستعد من خلال مركز مكة المكرمة لضبط آخر التحضيرات لاعادة ترحيل حجاجنا إلى أرض الوطن، من خلال 75 رحلة على مطار جدة، و69 رحلة على مطار المدينة المنوّرة. بدءا من هذا الخميس من مطار جدة، على أن تستمر العملية تباعا. وتشمل حجاج الديوان الوطني للحج والعمرة والوكالات السياحية.