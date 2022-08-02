بدء عملية توظيف 25 ألف أستاذ لغة إنجليزية

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بالشروع في استقبال ملفات الأساتذة المتعاقدين لتوظيف أساتذة اللغة الإنجليزية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن عدد المناصب المعنية يقدر بـ 25 ألف منصب مالي، يتم توظيفهم تعاقديا بشروط. أهمها الحصول على شهادة “ليسانس” في اللغة الإنجليزية أو شهادة “ليسانس” في الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية.

ويتم إيداع الملفات على مستوى مديريات التربية بداية من اليوم ولمدة 20 يوما. كما يتم بعدها دراسة الملفات بدقة واستدعاء الأساتذة المقبولين للشروع في العمل بداية من الموسم الدراسي 2022 / 2023.

ويتم منح الأولوية بالنسبة للمتحصلين على شهادة “الليسانس” في اللغة الإنجليزية وبعدها للمتحصلين على شهادة “ليسانس” في الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية، مع احتساب الخبرة للأساتذة المعنيين الذين سبق لهم التدريس.

وبالنسبة للمستوى الذي يتم فيه التدريس، قال محدثنا إنه لم يتم بعد الإفصاح عن المستوى. لكن على الأرجح يكون في السنة الثالثة أو الرابعة من التعليم الابتدائي.

الحفاظ على اللغة الفرنسية كلغة حيّة وتخصيص برنامج بين ساعتين و 4 ساعات لكل مادة

وتعدّ اللغة الإنجليزية في الوقت الحالي لغة حية ثانية بعد الفرنسية التي تبقى في المنهج الدراسي وفق حجم ساعٍ سيتم تعديله وتقسيمه بين اللغتين الحيّتين.

من جهة أخرى، أكد المتحدث بأنه بعد ثلاث سنوات سيتم تغيير البرنامج الكلي للغة الإنجليزية في الطورين المتوسط والثانوي، حيث ستصبح أكثر توسعا وتساهم في تعميم هذه اللغة الحيّة وتحويلها إلى اللغة الحيّة رقم 1، بعدما كانت الفرنسية تهيمن لسنوات.

وبالنسبة للحجم الساعي، كشف المتحدث بأنه يتراوح بين ساعتين وأربع ساعات، مع التركيز على البرنامج الذي يكون مناسبا للتلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي.

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الرئيس تبون يأمر باعتماد اللغة الإنجليزية بدءا من الطور الإبتدائي

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إعتماد اللغة الإنجليزية، بدءا من الطور الإبتدائي، بعد دراسة عميقة، للخبراء والمختصين. ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع لمجلس الوزراء، أين جدد رئيس الجمهورية عزمه، على مراجعة قانون الأستاذ، تنفيذا لالتزاماته، في إطار إصلاح المنظومة التربوية. وشدد الرئيس على ضرورة مراجعة البرامج التعليمية، بالاهتداء، بالروح التربوية، منهاجا، كوّن أجيالا من المتفوقين، منذ الاستقلال، وفي مختلف التخصصات.

كما أمر رئيس الجمهعورية، بمنع مراجعة البرامج التعليمية، خلال المواسم الدراسية، منعا باتا. ونصت تعليمات الرئيس بأن تكون مراجعة البرامج التعليمية وفق أهداف مسطرة ومحددة تعتمد بالأساس على نتائج التعليم التربوي وتحديد رزنامة لا تقل عن عامين أو ثلاثة لتنفيذها. ووجّه الرئيس في الأخير بإطلاق فوري لاستشارة واسعة بين الفاعلين، في قطاع التربية. وذلك قصد الخروج بنظرة موحدة، حول ظاهرة ثقل المحفظة المدرسية، واعتمادها مباشرة.

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