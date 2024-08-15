بدء محادثات وقف إطلاق النار في غزة بالدوحة

إنطلقت اليوم الخميس في الدوحة مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

فقد أكد مسؤول مطلع بدء المحادثات، ظهر اليوم الخميس، في العاصمة القطرية، من أجل التوصل إلى هدنة في القطاع الفلسطيني المحاصر،. وصفقة مع حركة حماس تفضي إلى إطلاق سراح أسرى إسرائيليين وفلسطينيين.

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز، فإن المفاوضات الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار وتحرير المحتجزين بقطاع غزة بدأت الخميس في الدوحة.

وتعقد تلك الجولة الجديدة من المفاوضات بحضور رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي ونظيريه من الولايات المتحدة ومصر ورئيس الوزراء القطري

بينما أعلنت حماس، أنها لن تشارك في جلسة اليوم بانتظار ما ستؤول إليه المناقشات، لكنها قد تلتقي الوسطاء لاحقا.

وقال مصدر في حماس إن الحركة “ستراقب وتتابع سير جولة التفاوض وهل مسار المفاوضات جدّي من جانب الاحتلال ومجدٍ لتنفيذ الاقتراح الأخير أم أنه استمرار للمماطلة التي يتبعها نتنياهو”.