بدء محاكمة الدركي الهارب محمد عبد الله اليوم في محكمة الدار البيضاء

من المقرر أن يفتح القطب الجزائي الوطني لمكافحة جرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بمحكمة الدار البيضاء، مساء اليوم 20 أفريل، ملفا قضائيا تورط فيه الدركي السابق “محمد عبد الله” المتهم الموجود بسجن البليدة، والمتهم برفقة محامية من نقابة البويرة التي ستواجه تهما تتعلق بتسليم معلومات للدركي خلال تواجده في إسبانيا، والتي قام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرت مسيئة وتحمل مغالطات.

وكان الدركي الهارب الذي سلمته السلطات الإسبانية لنظيرتها الجزائرية، قد كشف خلال التحقيق معه في العديد من الملفات، والتهم الموجهة إليه، أنه تلقى تسجيلات “فيديو” من محامية، ليقوم في وقت لاحق بإرسال تلك “الفيديوهات” إلى المطلوب الهارب من العدالة المعروف باسم “أمير دي زاد”.

وكان القطب المتخصص قد أرجأ منذ أسبوعين البت في الملف، والذي خلف مشادات عنيفة بين المحامين بنقابة البويرة ونقابة العاصمة.

كما أن المتهم “محمد عبد الله” كانت ستتم مساءلته في الملف عبر تقنية التحاضر عن بعد، ومن المقرر أن تكشف المحاكمة الكثير من المستجدات بخصوص هذا الملف.

طالع أيضا:بسبب فيديوهات سربت لأمير ديزاد ..الدركي السابق محمد عبد الله يورط محامية قضائيا