بدء محاكمة الدركي الهارب محمد عبد الله اليوم في محكمة الدار البيضاء
من المقرر أن يفتح القطب الجزائي الوطني لمكافحة جرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بمحكمة الدار البيضاء، مساء اليوم 20 أفريل، ملفا قضائيا تورط فيه الدركي السابق “محمد عبد الله” المتهم الموجود بسجن البليدة، والمتهم برفقة محامية من نقابة البويرة التي ستواجه تهما تتعلق بتسليم معلومات للدركي خلال تواجده في إسبانيا، والتي قام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرت مسيئة وتحمل مغالطات.
وكان الدركي الهارب الذي سلمته السلطات الإسبانية لنظيرتها الجزائرية، قد كشف خلال التحقيق معه في العديد من الملفات، والتهم الموجهة إليه، أنه تلقى تسجيلات “فيديو” من محامية، ليقوم في وقت لاحق بإرسال تلك “الفيديوهات” إلى المطلوب الهارب من العدالة المعروف باسم “أمير دي زاد”.
وكان القطب المتخصص قد أرجأ منذ أسبوعين البت في الملف، والذي خلف مشادات عنيفة بين المحامين بنقابة البويرة ونقابة العاصمة.
كما أن المتهم “محمد عبد الله” كانت ستتم مساءلته في الملف عبر تقنية التحاضر عن بعد، ومن المقرر أن تكشف المحاكمة الكثير من المستجدات بخصوص هذا الملف.
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أجل قاضي القطب الجزائي المتخصص في القضايا السيبرانية، محاكمة الدركي السابق المتهم الموقوف بسجن البليدة. ” محمد عبد الله ” برفقة محامية من نقابة البويرة. التي وجه لها الاتهام في ذات القضية خلال مجريات التحقيق، لتمثل كمتهمة غير موقوفة.
وفي تفاصيل القضية فإن الدركي السابق ” محمد عبد الله ” وفي إطار التحقيق القضائي معه. بعد تسليمه من طرف السلطات الإسبانية إلى نظيرتها الجزائرية. تم التحري معه في عديد القضايا منها قضية الحال المتعلقة عرض فيديوهات ومنشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”.
وخلال استجوابه صرح بخصوص فيديوهات ضبطت بحوزته، بأنه تسلمها من عند المحامية المتهمة. والذي بدوره قام بإرسالها إلى المتهم الفار ” بوخرس أمير ” المعروف باسم ” أمير ديزاد”.
وعلى اثره تم توقيف المتهمة والتحقيق معها، بخصوص الوقائع المنسوبة إليها. ليتقرر يوم أمس الثلاثاء تأجيل المحاكمة المرئية للمتهم محمد عبد الله ومن معه ، إلى جلسة الأسبوع المقبل.
الجدير بالذكر المتهمة المحامية محل المتابعة، تم توقيفها عن مزاولة نشاط المحاماة بعد توجيه الاتهام لها في قضية الحال.
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5 سنوات حبسا نافذا للدركي الهارب محمد عبد الله
سلطت محكمة بئرمرادرايس عقوبة 5سنوات حبسا نافذا و غرامة نافذة بقيمة 300الف للدركي الهارب محمد عبدالله. مع إصدار حكما يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا و100 الف دينار غرامة مالية نافذة للمتهمين الموقوفين.
كما يتعلق الامر بكل من “ب. عبد الكريم”، و”ر. عبد المالك”، “س. محمد” بعدما ثبت عنهم تهم تتعلق بالإنخراط في جماعة إرهابية. تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة”. وكذا تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية” و”جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.
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الدركي الهارب محمد عبد الله..”الأخبار التي قمت بنشرها تلقيتها من مسؤولين
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا. و500 ألف دينار غرامة نافذة في حق الدركي الهارب المتهم الموقوف محمد عبد الله.
كما التمس وكيل الجمهورية إنزال عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع 200 الف دينار غرامة مالية. للمتهمين الموقوفين كل من “ب.عبد الكريم”، و”ر.عبد المالك” والمتهم الغائب “س. محمد”.
في حين جاءت التماسات وكيل الجمهورية في حق المتهمين على غرار الدركي الهارب لمتابعتهم، بتهم تتعلق بالانخراط في جماعة إرهابية. تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة”، تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية”. و”جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.
كما تسمك المتهم محمد عبد الله، الذي تم استخراجه من سجن البليدة لمحاكمته حضوريا. بعد مواجهة القاضي له بالتهم المنسوبة اليه، بانكارها جملة وتفصيلا. مصرحا بأنه غادر أرض الوطن بسبب الفساد الذي عاث مؤسسات الدولة الجزائرية في ظل النظام السابق. فاختار أسبانيا كبلد ثان يستقر فيه برفقة عائلته، وهناك أنشأ عدة صفحات فايسبوكية. بغرض التبليغ عن الفساد، نافيا في ذات السباق التحريض عليه.