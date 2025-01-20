بدء مراسم تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية

بدأت، منذ لحظات، مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وجي دي فانس نائبا له.

وتجرى مراسم التنصيب في مبنى الكونغرس، بحضور رؤساء سابقين للولايات المتحدة الأمريكية. ويتعلق الأمر بكل من جورج بوش الابن وبيل كلينتون وباراك أوباما.

وسيؤدي كل من دونالد ترامب وجي دي فانس اليمين بصفتهما رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ونائبه.

للإشارة، كان ترامب قد وصل برفقة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، إلى مبنى الكونغرس حيث تقام مراسم تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.