بدأ توسعة ترامواي وميترو الجزائر قبل نهاية السنة

أعلن والي الجزائر العاصمة، عبد الخالق صيودة، اليوم الأربعاء، أنّ مشاريع توسعة مترو وترامواي الجزائر ستنطلق قبل نهاية السنة.

وأكد والي العاصمة، خلال إشرافه على أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، أنّ الحكومة هذا الأسبوع “وافقت على رفع التجميد مشاريع هامة تخص ولاية الجزائر وعلى رأسها مشروع توسعة الميترو والترامواي”، وستنطلق الأشغال بهما “قبل نهاية السنة الجارية”.

وأضح صيودة أنّه بطلب من مصالح الولاية، ستنطلق أشغال توسعة الميترو على “الخط الرابط بين باب الوادي وشوفالي، الممتد على مسافة 9.5 كلم”، بعدما أسند المشروع “لشركة كوسيدار”.

وفيما يخص الترامواي، قال نفس المسؤول: “ستكون التوسعة على الخط الرابط بين درقانة وهراوة وصولًا لعين طاية ثم برج البحري”.